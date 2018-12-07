Hekimhan Anadolu Lisesinde Kermes Düzenlendi

Hekimhan Anadolu Lisesi yararına gıda kermesi düzenledi.
Hekimhan Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği üyeleri, okul yararına düzenledikleri kermesle hazırladıkları gıda ürünlerini satışa sundu.
Okul Aile Birliği Başkanı Halil İbrahim İzci'nin ev sahipliğinde düzenlenen kermese, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, cumhuriyet savcıları Merve Bayar ve Merve Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, Emniyet Müdürü Nahit Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Lisesi,Hekimhan
07 Aralık 2018 Cuma 14:02