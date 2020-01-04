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Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'dan haftasonu nöbeti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hizmetlerin aksamaması için hafta sonları personel tarafından tutulan nöbetin bu yılın ilkini Belediye Başkanı Turan Karadağ tuttu.

04.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:12 Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'dan haftasonu nöbeti
'nın ilçesinde, hizmetlerin aksamaması için hafta sonları personel tarafından tutulan nöbetin bu yılın ilkini Belediye Başkanı Turan tuttu.
Yıllardır Hekimhan Belediye binasında tutulan nöbet sistemine alınan kararla belediye başkanları ve yardımcıları da dahil oldu.

Yılın ilk nöbetini tutan Karadağ, önceliklerinin halkın gönlünü kazanmak olduğunu belirterek, "Gönülleri kazandıktan sonra hizmet yapmak çok daha kolay olacak. Bu güzel ilçemizi hep birlikte dizayn ederek, daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Belediyeciliğin samimiyet ve özveri gerektirdiğini, gönül işi olduğunu dile getiren Karadağ, ilçenin gelişmesine katkı sağlamak için çalışacaklarını söyledi.
Nöbet kapsamında hafta sonları 08.00- 20.00 saatleri arasında vatandaşların talep ve sorunları dinleniyor.

Yıldırım Turan, Hekimhan, Malatya, Karadağ, Güncel

Kaynak: AA

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