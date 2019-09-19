Haberler » Güncel » Haber

Hekimhan'da, 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Hekimhan'da, 19 Eylül Gaziler Günü olması dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2019 13:42Hekimhan'da, 19 Eylül Gaziler Günü töreni
Hekimhan'da, 19 Eylül Gaziler Günü olması dolayısıyla tören düzenlendi.

Programa, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Turan Karadağ, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Yusuf Özen, gaziler, askerler, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir tarafından günün önlemini anlatan konuşmanın ardından ilçe şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakamlık tarafından verilen yemek ikramının ardından program sona erdi. - MALATYA

19 Eylül Gaziler Günü, Ahmet Özdemir, Hekimhan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:05 Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
17:05 AK Parti Çanakkale teşkilatından Orman Bölge Müdürü Demirci'ye ziyaret
17:05 Adıyaman'da 'Yaman 02' uygulaması
17:05 Ayvalık'ta 18 kişilik bir aile olan göçmen grubu yakalandı
17:05 Galata kulesine mavi kravat
17:04 19 Eylül Gaziler Günü
17:04 Rusya ve Uganda arasında nükleer enerji anlaşması