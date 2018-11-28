Hekimhan'da Futbol Turnuvası

Hekimhan
Kaymakamlığınca düzenlenen halı saha futbol turnuvasını İlçe Emniyet takımı kazandı.
İlçedeki halı sahada İlçe Emniyet ile Cemre Market takımı arasında final maçı oynandı. Maçı 7-1 İlçe Emniyet takımı kazanarak şampiyon olurken Cemre Market takımı ikinci, Hastane takımı ise üçüncü oldu.
Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir
, kupa töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan takımlara ve turnuvanın düzenlenmesinde görev alanlara teşekkür ettiğini belirtti.
Turnuvanın kazasız belasız ahenk içerisinde geçmesinin çok önemli olduğuna değinen Kaymakam Özdemir, yeni sportif aktivitelerin yapılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Futbol,Hekimhan
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:44