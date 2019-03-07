Hekimhan'da Kadınlar Günü Kutlandı

Kaynak: AA

AK Parti Hekimhan Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.Kadın kolları tarafından, Hekimhan Belediye Düğün Salonu'nda kadın mahalle temsilcilerinin tanışması, kaynaşma, yerel seçim öncesi stres atmak, bilgilenmek ve Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla program yapıldı.AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, programda yaptığı konuşmada, kendilerinin her zaman milli ve yerli duran kadınlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"16 yıllık iktidarımızı sırtlayan güçlü kadınlar olarak, Hekimhan'ın gülü, kadınları olarak Allah nasip ederse Hekimhan'daki 20 yıllık zihniyeti, belediyedeki zihniyeti değiştirmek istiyoruz. Niye söylüyorum, bu gönül işidir, bu memleket işidir. Bu makam işi, koltuk işi değildir. Biz hizmete talibiz."Programa AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Cumhur İttifakı Hekimhan Belediye Başkan adayı Hacı Mustafa Arıkan, AK Parti ve MHP Kadın Kollarının yönetim kurulu üyeleri ve kadın partililer katıldı.