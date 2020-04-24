Hekimhan'da kayısı ağaçlarını zirai don vurdu
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayısı ağaçları zirai dondan etkilendi.
24.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:06
Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece yaşanan zirai don nedeniyle ilçedeki meyve ağaçlarının etkilendiğini söyledi.
Parmaksız, ilçede meydana gelen zirai donun meyve ağaçlarında ekonomik zarara oluştuğunu aktararak, "Kozdere, Sarıkız, Güzelyurt, Kocaözü, Deveci, Yeşilpınar, Çanakpınar ve Kurşunlu mahallelerimizdeki meyve ağaçlarımızı don vurmuştur. Yetkililerden çiftçinin yaralarının sarılması için destek vermesini istiyoruz." dedi.
Kaynak: AA