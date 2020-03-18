Hekimhan'da koronavirüs tedbirleri
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
18.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:14
Malatya 'nın Hekimhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Hekimhan Belediyesi, kamu kurumlarında, camilerde, restoranlarda, kahvehanelerde, toplu ulaşım araçlarında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile çöp konteynerleri çevresinde ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, ilçedeki cadde ve sokakları da ilaçlı su ile yıkadı.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, dezenfekte çalışmalarını önemsediklerini belirterek, "İlçede 5 gündür ilaçlama çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde çalışmamız sürüyor. Son olarak da cadde ve sokaklarımızı ilaçlı suyla yıkamaya başladık." dedi.
Hekimhan Belediyesi, kamu kurumlarında, camilerde, restoranlarda, kahvehanelerde, toplu ulaşım araçlarında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile çöp konteynerleri çevresinde ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, ilçedeki cadde ve sokakları da ilaçlı su ile yıkadı.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, dezenfekte çalışmalarını önemsediklerini belirterek, "İlçede 5 gündür ilaçlama çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde çalışmamız sürüyor. Son olarak da cadde ve sokaklarımızı ilaçlı suyla yıkamaya başladık." dedi.
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Kaynak: AA
Manşet
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