Haberler » Güncel » Hekimhan'da Muhtarlar Günü kutlandı

Hekimhan'da Muhtarlar Günü kutlandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

19.10.2019 14:07Hekimhan'da Muhtarlar Günü kutlandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Atatürk Meydanında yapılan kutlamada Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Turan Şahin Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Aksütlü Mahalle Muhtarı Yusuf Şatır yaptı. Şatır "Bizler milli iradenin birer temsilcisi olarak, halkın içinden ve halkın seçtiği demokrasinin çekirdek yöneticileri sayılırız. Bizler yönetime daha fazla katılarak halkımızın talep ve isteklerinin gerçekleşmesi için mücadele veriyoruz" dedi. Törene, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Turan Karadağ ve ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı.

Muhtarlara Belediye Başkanı Turan Karadağ tarafından belediye binasında kokteyl verildi. - MALATYA

Mustafa Kemal Atatürk, Hekimhan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:35 İzmir'de Muhtarlara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi
15:34 Libya açıklarında 148 düzensiz göçmen kurtarıldı
15:29 Mahallenin 26 yıllık muhtarına duygulandıran ziyaret
15:34 Eskişehir-yandaki bina yıkıldı, elektriksiz kaldı
15:34 Bahis oyunlarında şike davasında karar 9 yıllık davada tüm sanıklar beraat etti
15:34 Resulayn'da pkk ypg'ye ait cephanelik ele geçirildi
15:34 Engelli çiçekçi bir günlük gelirini Mehmetçik'e bağışladı
19.10.2019 15:36:54