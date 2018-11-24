Hekimhan'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Hekimhan
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, etkinliklerle kutlandı.
İlçe Mili Eğitim Müdürü Cafer Dilek ve öğretmenler, 24 kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Sakarya
Ortaokulu Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Dilek ve beraberindeki öğretmenler daha sonra Kaymakam Ahmet Özdemir
'i makamında ziyaret etti.
Özdemir, öğretmenleri kabulde yaptığı konuşmada, bireylerin hayatta atması gereken adımları tamamını öğretmeden öğrendiğine dikkat çekti.
Öğretmenlerin hangi kültürde, zamanda, toplumda olursa olsun toplumun önderleri ve yol göstericileri olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:
"Bu kapsamada ülkemizde öğretmenlere verilen bu değeri gösterebilmek için 24 Kasım Öğretmenler Günü tertip ediliyor. Onların kıymetini 365 gün göstermemiz lazım, lakin 24 Kasım'da biraz daha ilgi gösterelim onların bu kıymetini bir kez daha ifade etmek gerekiyor."
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:54