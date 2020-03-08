Hekimhan'da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.
08.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:56
Malatya 'nın Hekimhan ilçesinde, taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Kaymakam Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Karayazıcı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı merkez okul müdürleri, taşımalı merkez okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı.
2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem Taşımalı Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda, mahallerden merkeze gelen öğrencilerin taşıma konuları ele alındı.
Soruların da cevaplandırıldığı Taşımalı Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda, öğrencilerin evden okula, okuldan eve sağlıklı şekilde gidip gelmeleri için sorunlar tartışıldı. - MALATYA
Toplantıya, Kaymakam Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Karayazıcı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı merkez okul müdürleri, taşımalı merkez okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı.
2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem Taşımalı Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda, mahallerden merkeze gelen öğrencilerin taşıma konuları ele alındı.
Soruların da cevaplandırıldığı Taşımalı Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda, öğrencilerin evden okula, okuldan eve sağlıklı şekilde gidip gelmeleri için sorunlar tartışıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Hekimhan'da taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Hekimhan, Malatya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Güncel
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine