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Hekimhan'da tekstil fabrikası açıldı

Malatya'nın Hekimhan Belediyesi destekleriyle, ilçedeki istihdama katkı sağlamak amacıyla tekstil fabrikası açıldı.

29.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:42Hekimhan'da tekstil fabrikası açıldı
'nın Belediyesi destekleriyle, ilçedeki istihdama katkı sağlamak amacıyla tekstil fabrikası açıldı.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan , fabrikanın açılışında, belediye olarak ilçede istihdama katkı sağlayacak yatırımları desteklediklerini ifade etti.
Karadağ, fabrikanın ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, "Belediyemize ait olan bu mülkü, ilçemizde istihdama katkı sağlamak için Zurbahan Tekstile tahsis ettik. Atıl şekilde duran bu binamızın tadilatını firma sahipleriyle birlikte yaptık. İlçemize güzel bir fabrika binası kazandırdık, bu güzel yatırımdan dolayı firma sahibi Sami Kangallı'ya çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Firma sahibi Sami Kangallı ise "Fabrikamızı 100 işçi kapasitesine kadar artırabileceğiz. Burada hiç işi bilmeyen elemanları dahi işe alarak, kısa sürede onlara mesleği öğreterek, işe devamlarını sağlıyoruz." diye konuştu.
Kangallı, fabrikanın açılmasında kendilerine destek olan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a teşekkür etti.

Hekimhan, Karadağ, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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