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Hekimhan'da Tekstil Fabrikası açıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Tekstil Fabrikası açıldı.

29.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:42Hekimhan'da Tekstil Fabrikası açıldı
'nın ilçesinde Tekstil Fabrikası açıldı.

Açılış törenine Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, İŞKUR yetkilileri, fabrika yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Hekimhan Belediye Başkanımız Turan Karadağ, "Belediyemize ait olan bu mülkü, ilçemizde istihdama katkı sağlamak için Zurbahan Tekstile tahsis ettik. Atıl şekilde duran bu binamızı firma sahipleri ile ortak tadilat yaparak, ilçemize güzel bir fabrika binası kazandırdık. Bu güzel yatırımdan dolayı firma sahibi Sami Kangallı'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Firma sahibi Sami Kangallı ise "ilçemizde faaliyet başlayan fabrikamızı 100 işçi kapasitesine kadar artırabileceğiz. Burada hiç işi bilmeyen elemanları dahi işe alıp, kısa sürede onlara mesleği öğretip işe devamlarını sağlıyoruz. Hekimhan ilçesinde fabrika açılmasında bizlere destek olan Belediye Başkanımız Turan Karadağ çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Turan Karadağ, Hekimhan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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