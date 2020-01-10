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Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Kaymakam Ahmet Özdemir muhtarlarla bir araya geldi.

10.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:28Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı
'nın ilçesinde Kaymakam Ahmet Özdemir muhtarlarla bir araya geldi.
Hekimhan Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda genel güvenlik ve asayiş konuları ile eğitim, sağlık olmak üzere Hekimhan'ın ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgili muhtarlarla fikir alış verişinde bulunuldu.
Toplantıda konuşan Kaymakam Özdemir, kış aylarında kırsal mahallelerde altyapı, içme suyu ve ulaşım sorununun giderilmesi noktasında proje çalışmalarına ağırlık verileceklerini belirtti.
Özdemir, mahalle muhtarlarının bölgelerindeki sosyal hizmet ve sosyal yardımlaşma kapsamına giren vatandaşlara ulaşması gerektiğine vurgu yaptı.
Hekimhan Belediye Başkan Turan Karadağ ise gurbetçilerin yazın mahallelerine dönmesi nedeniyle ilçede mevsimsel nüfus artışı yaşandığını dile getirdi.

Ahmet Özdemir, Hekimhan, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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