Malatya
'nın Hekimhan
ilçesinde yoğun kar nedeniyle Hekimhan - Sivas
kara yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede öğlen etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Hasançelebi
Mahallesi'nde bir tır kayarak yoldan çıktı.
Yolda uzun araç kuyruğu oluştuğu için Sivas istikameti tamamen ulaşıma kapandı. İlçeden Malatya istikametine trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolları ekiplerinin bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çalışma yaptıkları gözlendi.
Denetimlerini artıran trafik ekipleri ise zincirsiz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.
Malatya,Kar,Hekimhan,Sivas