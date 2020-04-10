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Hekimhan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların yoldaşı

Malatya'nın Hekimhan İlçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıların yoldaşı olarak her ihtiyacına koşuyor.

10.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:28
Hekimhan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların yoldaşı
Malatya 'nın Hekimhan İlçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıların yoldaşı olarak her ihtiyacına koşuyor.

Hekimhan İlçesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları isterlerse Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor ve bizzat eve teslim ediliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları yasak olan yaşlılar, ihtiyaçları olduğunda 112,155 veya 156 numarayı arayarak taleplerini iletiyor. Talepleri alınan yaşlıların istekleri Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletilerek, talepler alınarak adrese teslim ediliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaymakamlık, Hekimhan, Malatya, Güncel
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