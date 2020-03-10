Hekimler bu defa objektif ile gerçekleştirdikleri maharetleri sergilediler
Aydın Tabip Odası'nın, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiği resim ve fotoğraf sergisi Forum Aydın'daki sergi salonunda açıldı.
10.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:59
Aydın Tabip Odası'nın, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiği resim ve fotoğraf sergisi Forum Aydın'daki sergi salonunda açıldı. Hekimlerin bizzat kendi eserlerinden oluşan sergideki fotoğraf ve resimler göz doldurdu.
Aydın Tabip Odası olarak geleneksel hale getirdikleri resim ve fotoğraf sergisinin bu yıl 13.'sünü gerçekleştirdiklerini belirten Tabip Odası başkanı Dr. Hakan Karagözlü,14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlediklerini, programa bu sergi ile başladıklarını söyledi.
Hekimlerin oldukça zor bir mesleği icra ettiğini, bunca zorluğa rağmen sanatla uğraşıp eser üreten meslektaşlarına tebrik eden Başkan Karagözlü, "14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında hazırladığımız 13. geleneksel fotoğraf sergimizi bu yıl Forum Aydın'daki sergi salonunda açtık. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart tıp bayramını şimdiden kutluyorum. Bu sergi haftanın en değerli ve önemli sergisidir. Hekimlik oldukça zor olduğu kadar sürekli kendinizi yenilemenizi gerektiren bir meslektir. Bu kadar zor bir mesleği icra ederken sanatla uğraşmak eser üretmek de her yiğidin harcı değildir. 15 hekim arkadaşımızın 24 eserinden oluşan bu sergimiz hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek" dedi. - AYDIN
Aydın Tabip Odası olarak geleneksel hale getirdikleri resim ve fotoğraf sergisinin bu yıl 13.'sünü gerçekleştirdiklerini belirten Tabip Odası başkanı Dr. Hakan Karagözlü,14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlediklerini, programa bu sergi ile başladıklarını söyledi.
Hekimlerin oldukça zor bir mesleği icra ettiğini, bunca zorluğa rağmen sanatla uğraşıp eser üreten meslektaşlarına tebrik eden Başkan Karagözlü, "14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında hazırladığımız 13. geleneksel fotoğraf sergimizi bu yıl Forum Aydın'daki sergi salonunda açtık. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart tıp bayramını şimdiden kutluyorum. Bu sergi haftanın en değerli ve önemli sergisidir. Hekimlik oldukça zor olduğu kadar sürekli kendinizi yenilemenizi gerektiren bir meslektir. Bu kadar zor bir mesleği icra ederken sanatla uğraşmak eser üretmek de her yiğidin harcı değildir. 15 hekim arkadaşımızın 24 eserinden oluşan bu sergimiz hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Tıp Bayramı, 14 Mart, Aydın, Güncel
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