Hekimlerden zorlandıkları vakalarda meslektaşlarına mobil uygulama üzerinden destek

Hekimlerden zorlandıkları vakalarda meslektaşlarına mobil uygulama üzerinden destekANKARA - Geliştirilen mobil uygulama ile hekimler, teşhis ya da tedavide zorlandıkları vakalarda meslektaşlarına danışarak çözüm bulabilecek. Tıp ve diş hekimlerine tıbbi paylaşım, iletişim ve dayanışma imkanı sunarak, hekimlerin bilgiye ve tecrübeye kolay ulaşmalarını sağlayan KOSGEB destekli ve her branştan 100'den fazla hekimin görüşleri dikkate alınarak geliştirilen HippocrApp uygulaması hekimlerin kullanımına açıldı. Hekimler bundan böyle uygulama sayesinde karar veremedikleri vakalarda, teşhis ya da tedavide zorlanılan durumlarda meslektaşlarına danışarak kolaylıkla fikir alışverişinde bulunabilecekler.Sadece doktorlar ve tıp öğrencileri üye olabiliyorHekimler ve son sınıf tıp öğrencileri aynı zamanda uygulama aracılığıyla medikal gündemi takip edebiliyor, kongre ve etkinliklerden haberdar olabiliyor. Bunun yanı sıra, uygulama üzerinden mesajlaşma da mümkün. Üyeliğin ücretsiz olarak gerçekleştirilebildiği uygulamada üyelik şartı ise doktor olduğunu kanıtlamak zorunda. Bunun için özel oluşturulan ekip ile üye olmak isteyenlerin gerçekten doktor olup olmadığını kontrol eden bir sistem yer alıyor. 2 aylık sürede 6 binden fazla doktor ve tıp öğrencisi uygulamayı indirdi.Uygulama ile hekimler, meslektaşları ile bilgi paylaşıp yardım alacakUygulamada hekimler branş, bölge, şehir, kurum olarak listeleyebiliyor. Hekim tanıdığı meslektaşı olmasa dahi ihtiyaç duyduğu konuda, aynı şehir ya da bölgedeki meslektaşlarının bulunduğu havuza fikir almak istediği dosya veya vakayı paylaşabiliyor. Havuzdaki hekimler kendi branşındaki konularda ilgi duydukları dosyaları inceleyip görüş belirtip, yardım teklif edebiliyor.Hekimlerin özellikle karar veremediği vakalarda, teşhis ya da tedavide zorlanılan durumlarda kendi meslektaşlarına danışarak fikir alışverişinde bulunmalarının olağan olduğunu belirten projenin yöneticisi Genel Cerrah Opr. Dr. Fahri Yılmaz , "Uygulamamızın başlangıcında KOSGEB'e sundu ve onay verdi. KOSGEB dışında yüzden fazla meslektaşımızın desteği ve görüşlerini alarak yola çıktık. 2 yıldır üzerinde çalışıyoruz ve son noktaya geldik. Telefonların uygulama storelerinde uygulamayı hekimlerimiz indirebilirler. Hekimler karar veremedikleri, zorlandıkları vakalarda veya birbirlerine vaka danışmak istediklerinde sosyal mecra bulmakta zorlanıyorlar. Hekimlerin bilinen sosyal platformlarda vaka paylaşım yapmaları yasal görülmüyor. Biz istedik ki sadece hekimlerin olduğu platformda paylaşım yapılsın ve hekimler kendi aralarında görüşmelerini, tartışmalarını yapabilsinler ve kapalı bir ortamda kalmasını istedik. Çünkü hasta mahremiyeti, gizliliği son derece önemli konudur. Hekimlere bilgi vererek paylaşımlarını sağlıyoruz. Bu paylaşımları ekibimiz gözden geçiriyor" dedi.Hekim olmayan uygulamaya giriş yapamadığını belirten Yılmaz, şunları aktardı: "Uygulamamızı hekim, diş hekimleri ve meslek gruplarının son sınıf öğrencileri kullanabiliyor. Onaylama konusu son derece önemli. Diploma almış hekim ve diş hekimlerini çok kolay gerçek kişiler olduğunu anlayabiliyoruz. Elimizde veriler ve bakanlığın sistemi var. Öğrenciler ise, e-devlet uygulaması üzerinden öğrenci belgesi oluşturup bize gönderdikleri takdirde sisteme kayıt olabiliyorlar. Uygulamada tüm meslek grupları mevcuttur. Uzmanlık branşındaki hekim filtreleme yöntemiyle sadece istediği bölümlere ulaşabilir veya tüm vakaları görebilmesi mümkündür. Uygulama kısa sürede 6 bine yakın meslektaşımız uygulamayı indirdi. Olumlu dönüşler oldu. Böyle bir uygulamaya ihtiyaçlarının olduğunu söylüyorlar."Uygulama sayesinde Türkiye 'nin çeşitli bölgelerindeki vakalar görebiliyorDoktor Kıvanç Yangı ise uygulama sayesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki vakaları görme ve yardım edebilme imkanlarının olduğunu aktardı. Yangı, "Bu uygulamanın benzerini Avrupa ve ABD 'de çalıştığım dönemlerde görmüştüm. Bir hekimin olmazsa olmazı çok farklı vaka çeşitleri görmesidir. Bir söz var, "Hastalık yoktur, hasta vardır" diye. Her hasta bu yüzden birbirinden farklıdır. Dolayısıyla acil, kardiyoloji, nöroloji olsun bize başvuran hastalarımız her seferinde başka şikayetler ile başvuracaklardır. Çok geniş bir hasta yelpazesi olacak ve biz sadece çalıştığımız hastane ve bölgemizdeki lokal hastaların bize geliş çeşitlerine göre anlayabiliyoruz. Uygulamanın yararı bize Türkiye'nin değişik yerlerinden hatta ileri de dünyanın farklı yerlerinde de vakalar uygulama üzerinde bize ulaşmasını sağlayacak. Erzurum 'daki meslektaşıma gelen vakayı uygulamaya yükleyerek benim ile paylaşıyor. Bende bu vaka bana gelseydi ben ne yapabilirdim, nasıl yaklaşırdı diye yorumda bulunabiliyorum. Böylelikle hem benim görüşlerimi almış oluyor hem de ben sadece çalıştığım yer değil tüm Türkiye'deki vakaları görmüş oluyorum" diye konuştu.