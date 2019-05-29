Hekimoğlu Ali Paşa Parkı'nda İftar coşkusu

İftarda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bizim profilimizde ve düzeyimizde belediye başkanı bulunabilir, ama Binali Yıldırım profilinde bir belediye başkanı bir daha İstanbul'a gelmez" dedi.

Fatih Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı noktada düzenlediği iftar programının bugünkü adresi Hekimoğlu Ali Paşa Parkı oldu. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğindeki iftar programına belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi alana gelen Başkan M. Ergün Turan, masaları tek tek dolaşarak, iftara katılanlarla sohbet etti. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce vatandaş aynı sofrada orucunu açarak Ramazan'ın ruhunu yaşadı.

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, iftar vesilesiyle bir araya geldiklerini, Ramazan ayının iyiliği, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı ve bereketi arttırdığına değinerek, her akşam farklı mahallelerde kurulan iftar sofralarının bereketine ve önemine vurgu yaptı. Başkan M. Ergün Turan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine de değinerek, "Binali Başkanımızın başbakanlığı döneminde bürokrat olarak kendisine bağlı çalıştım. Geçmiş beş yıl TOKİ Başkanı'ydım. Sonra siyasette de kendisiyle yol yürüdüm. Daha önce de dile getirmiştim. Bizim profilimizde, 30 yıllık mühendis, iş hayatı, siyaset, üst düzey bürokrat belediye başkanı bulunabilir. Ama bunu bu şehirde 4 evladını büyüten, bu şehirde doğmuş büyümüş, 25 yıl esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Binali Yıldırım profilinde bir belediye başkanı bir daha İstanbul'a gelmez. Ben inanıyorum ki milletimiz çocuklarımızın geleceği için bunu değerlendirecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler