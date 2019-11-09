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Hekimoğlu dizisi ilk fragmanı yayımlandı! Hekimoğlu ne zaman başlıyor?

Hekimoğlu dizisi yakında Kanal D'de başlayacak! House M. D. Adlı Amerikan dizisinden esinlenilerek oluşturulan Hekimoğlu dizisinde, Dr. House'a Timuçin Esen can verecek. Peki, Hekimoğlu ne zaman başlayacak? Hekimoğlu konusu ve oyuncuları…

09.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:19

Dünya çapında reyting rekorları kıran House M.D. dizisi Hekimoğlu adıyla Türkiye'de! Dizinin orijinali olan House'da, doktor House'u Hugh Laurie canlandırırken yerli uyarlamada ise Timuçin Esen üstleniyor. Şimdiden merak konusu olan Hekimoğlu Kanal D'de başlayacak. Hekimoğlu ilk tanıtımı yayınlandı. İşte, Hekimoğlu oyuncuları…

HEKİMOĞLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Timuçin Esen'in Dr. House karakterini canlandıracağı, iki Altın Küre Ödüllü House M.D.dizisinin yerli yapımı Hekimoğlu, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Ekrana gelmek için gün sayan Hekimoğlu'nun yayın tarihine ilişkin net bir tarih bulunmuyor ancak kısa süre içerisinde seyirciyle olacak.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Büyük çoğunluğu hastanede geçecek olan Hekimoğlu dizisinin kadrosunda; Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay, Aytaç Şaşmaz rol alıyor.

Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor. Dizinin yapımcılığını Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures üstleniyor.

HAKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU

Fenomen dizi House'un Türk verisyonunda, Esen'in hayat verdiği Ateş Hekimoğlu enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

Hekimoğlu dizisi ilk fragmanı yayımlandı! Hekimoğlu ne zaman başlıyor?

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