Hekimoğlu dizisinde kadın mümessil ile erkek doktor arasında yaşanan otel odası sahnesine tepki yağdı

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Hekimoğlu'nun son yayınlanan bölümünde yaşanan otel odası sahnesi sosyal medyada tepki çekti. Binlerce kişi paylaşım yaparak dizinin izlenmemesi için boykot çağrısında bulundu.

MÜMESSİL KADIN İLE DOKTOR ARASINDA YAŞANAN SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Her hafta reyting listelerinde zirveyi gören dizinin son bölümündeki Kaan Yıldırım'ın hayat verdiği Mehmet Ali Çağlar karakterinin, bir otel odasında mümessil ile birlikte olması ve ardından gelen diyaloglar mümessillerin diziye boykot çağrısında bulunmasına neden oldu. Hekimoğlu ile henüz karşılaşmadıklarını söyleyen kadın mümessilin, bu sahne üzerinden kadınlığını kullanarak işini yaptığı yönünde bir algı oluşturulması izleyiciden özellikle de Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinden büyük tepki gördü.

"HUKUKİ OLARAK TAKİP EDECEĞİZ"

Tıbbi Tanıtım Temsilcileri, Kanal D'yi ve Hekimoğlu dizisini kınadıklarına dair bir paylaşım yaparak "Bu ahlaksızlığı RTÜK'e şikayet etmeye tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz... Ayrıca hukuki olarak takip edeceğiz" dedi.

RTÜK'E ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Bunun yanı sıra binlerce sosyal medya kullanıcı Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda dizinin yapımcısına tepki gösterdi. "HekimoğluBoykot" etiketi altında açılan başlıkta binlerce kullanıcı RTÜK'e çağrı yaptı. Kısa sürede gündem olan Hekimoğlu dizisi Twitter trend listesinin ikinci sırasında yer aldı.