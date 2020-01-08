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Hekimoğlu Trabzon, Abdulkadir Özdemir'i transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

08.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:56 Hekimoğlu Trabzon, Abdulkadir Özdemir'i transfer etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu FK, TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hekimoğlu Trabzon FK, kulüp binasında yapılan imza töreninde Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu hazır bulundu. Hekimoğlu'na transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Abdulkadir Özdemir, "Evime döndüm desem abartmış olmam. Kısa zamanda Türkiye'nin önemli kulüplerinde futbol oynadım. Süper ligden tutun ve 1. Lig'e kadar bir çok takımda oynadım. Evime geldim. 28 yaşındayım ve takıma katkı sağlayacağıma yürekten inanıyorum" dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu da Abdulkadir Özdemir'in takıma önemli katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Abdulkadir Özdemir'in tecrübesi ve futbol birimi ile bu takıma hem ağabeylik hem de futbol katkısı sağlayacağına inanıyorum. Tercihlerimizi yaparken doku uyumuna ve sporcu ahlakına güvendiğimiz oyuncularımızdan biri. Orta sahamız kale gibi oldu diyebilirim" yorumunu yaptı. - TRABZON

Abdulkadir Özdemir, Trabzon, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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