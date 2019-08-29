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Hekimoğlu Trabzon FK, Musa Caner Aktaş sözleşme imzaladı

Hekimoğlu Trabzon FK, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun orta saha oyuncusu Musa Caner Aktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

29.08.2019 17:34 Hekimoğlu Trabzon FK, Musa Caner Aktaş sözleşme imzaladı
Hekimoğlu Trabzon FK, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun orta saha oyuncusu Musa Caner Aktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu hazır bulundu. Hekimoğlu Trabzon FK'ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Musa Caner Aktaş, "Benim gibi hedefleri olan bir camia içinde bulunmak son derece gurur verici. Önümüzde koskoca bir lig maratonu var. Sorumluluklarımın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Güzel günlere yeni ufuklara hep birlikte yelken açacağız. Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu ise, "Musa Caner genç ve gelecek vaat eden genç bir kardeşimiz. Kendisinin çok heyecanlı ve istekli olduğunu görüyoruz. Artık kulübümüz için ter dökecek. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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