Haberler » Spor » Hekimoğlu Trabzon FK'nın kaptanları tek yumruk - Spor

Hekimoğlu Trabzon FK'nın kaptanları tek yumruk

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın kaptanları Taha Balcı, Mertcan Çam ve Volkan Altınsoy play-off için takım olarak kenetlendiklerini söyledi.

09.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:12Hekimoğlu Trabzon FK'nın kaptanları tek yumruk
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu FK'nın kaptanları Taha Balcı, Mertcan Çam ve Volkan Altınsoy play-off için takım olarak kenetlendiklerini söyledi.

Deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Hekimoğlu Trabzon FK'da moraller yerinde. Ligin ilk yarısının son maçında sahalarında ağırlayacakları Başkent Akedemi FK maçını kazanarak 2019 yılını galibiyetle tamamlamayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon FK'da oyuncular yönetime ve taraftarlara yeni yıl hediyesi vermeyi planlıyor.

Hekimoğlu Trabzon FK'nın takım kaptanları Taha Balcı, Mertcan Çam ve Volkan iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Takım olarak hedeflerimiz var. Ligi galibiyetle bitirmek istiyoruz. Play-off'a kalıp savaşımızı gideceğimiz yere kadar götürmek düşüncesindeyiz. Derler ya anlatılmaz yaşanır. Evet, aynen öyle. Kulübümüzde tam bir aile ortamı var. Biz de bu ailenin parçası olarak sorumluluklarımızı yerine getirip mutluluğa el vermek istiyoruz" dediler - TRABZON

Taha Balcı, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:25 Forma numarasını unuttu, oyundan çıkmaya çalıştı - Spor
12:22 SPORCU AİLELER - Şampiyon babanın şampiyon kızları - Spor
12:19 Görev adamı Luiz Gustavo - Spor
12:16 Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta - Spor
12:15 Amedspor'da eski ruh geri geldi - Spor
11:57 Alex de Souza İstanbul'da! Geliş nedeni belli oldu - Spor
11:56 Arda Turan'dan sonra bir yıldız daha G.Saray'a dönmek istiyor - Spor
11:11 Fenerbahçe'yi bekleyen Ferdi Kadıoğlu tehlikesi - Spor
10:30 Arda Turan'ı otel vatandaşı mağdur etti - Spor
10:10 Türk asıllı yıldızdan 35 metreden müthiş gol! - Spor
9.12.2019 12:36:37