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Hekimoğlu Trabzon FK, Oğuzhan Erdoğan ile anlaştı

Hekimoğlu Trabzon FK, Osmanlı Futbol Kulübü'nün hücum dönük kanat oyuncusu, Oğuzhan Erdoğan'ı renklerine bağladı.

18.07.2019 18:54 Hekimoğlu Trabzon FK, Oğuzhan Erdoğan ile anlaştı
Hekimoğlu Trabzon FK, Osmanlı Futbol Kulübü'nün hücum dönük kanat oyuncusu, Oğuzhan Erdoğan'ı renklerine bağladı.

İmza töreninde hazır bulunan Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selami Ayyıldız yaptığı açıklamada, "Oğuzhan Türkiye liglerinden tanıdığımız yetenekli bir futbolcu. Kendisini bünyemize katarak kadromuzu güçlendirdik. Hekimoğlu Trabzon FK'ya çok katkılar sunacağından hiç şüphemiz yok. Bu transferin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Oğuzhan Erdoğan ise uzun süredir Hekimoğlu Trabzon FK'yı takip ettiğini belirterek, "Hekimoğlu Trabzon FK'yı uzun süredir takip ediyorum. Kulüp yapısı ve yönetim şeklini takdir ediyorum. Şimdi bu ailenin bir ferdi olduğumdan dolayı da çok mutluyum. İnşallah kırmızı lacivertli forma altında önemli işlere imza atacağım" dedi - TRABZON
Kaynak: İHA
Oğuzhan Erdoğan, Trabzon, Spor

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