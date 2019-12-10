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Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Avcı: "Oyuncularımızın iştahı beni mutlu ediyor"

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, ilk yarıyı 32 puanla bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, oyuncuların iştahlı olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

10.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:53Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Avcı:
Hekimoğlu FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, ilk yarıyı 32 puanla bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, oyuncuların iştahlı olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Başkent Akademi ile ilk yarının son maçına çıkacaklarını belirterek, "Öncelikle oyuncularımızı tebrik ediyorum. Medipol Başakşehir maçından sonra ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Ligin ilk yarısının son maçına çıkacağız. Bu dönemler kafaların yoğun ve yorgun olduğu dönemdir. Motivasyon kayıpları olabilir. Oyuncularımızın koyduğumuz hedefle ilgili iştahları bizi son derece memnun ediyor. Pendikspor müsabakasının sonrasından itibaren yolculuk boyunca oyuncularımız evimizde oynayacağımı Akademi maçını konuşmaya başlaması çok güzel. Sahiplenme ve isteme duygusu önplanda. Rakibin küme hattında olması bizi yanıltmasın, rehavete itmesin. Kadrosunda son derece tecrübeli oyuncular var. Bir hafta önce Sancaktepe'yi yendi. Kolay maç değil. Resmin büyüğüne baktığımızda haftanın karlısı biziz. Üst taraftaki 5 takım bu rekabeti, mücadeleyi lig sonuna kadar sürdürecek gibi. Kendi sahamızdaki maçları iyi değerlendirirsek önemli yaraları sararız. Ligin ilk yarısını 32 puanla bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Alper, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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