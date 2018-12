Hekimoğlu Trabzon Fk: "Yaşananların Takipçisi Olacağız"

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:58



Hekimoğlu Trabzon FK, 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Tire 1922 maçında yaşananlar ve basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.Hekimoğlu Trabzon FK Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, 1 Aralık Cumartesi günü oynadıkları ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Tire 1922 maçı sonrası basında yer alan haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu ifade ederek, "Müsabakanın 27. dakikasında attığımız gol sonrası Protokol Tribünü alt bölgesinde oturarak karşılaşmayı izleyen sporcu ve antrenörümüze yapılan sözlü ve fiili saldırı sonrası yaşanan gerginliğinin ardından müsabaka gözlemcisinin ortaya koyduğu ön yargılı ve art niyetli tavırları bizleri son derece üzmüştür. Müsabakalarda yalnızca hakemleri izlemek, denetlemek ve rapor etmek yetkisi bulunan gözlemci Murat Türker 'in görev tanımı dışına çıkarak, kendini emniyet müdürü rolüne büründürmek istemesi kabullenebileceğimiz bir olay değildir" dedi.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:"Sağduyumuzu koruduk""H. Trabzon Kulübü'ne gönül vermiş ve bizleri Tire'deki müsabakada yalnız bırakmamış misafirlerimize karşılaşmanın gözlemcisi Murat Türker'in tavır, davranış ve üslubu kulübümüzü derinden yaralamış misafirlerimize karşı mahcup olmamıza sebep olmuştur. Bütün bu yaşananlara rağmen yönetim kurulumuz ve misafirlerimiz sağduyuyu elden bırakmamış, metanetini koruyarak olaylara sabırla yaklaşmıştır.""Olayların takipçisi olacağız""Müsabaka gözlemcisinin görev bilmez, yetki tanımaz ve cüretkar yaklaşımları ile ilgili olarak TFF nezdinde her türlü girişimde bulunacağımızı kamuoyunun bilmesini isteriz. Ayrıca basında çıkan haberlerde belirtildiği gibi, müsabakanın başlangıcından bitimine kadar her iki kulüp taraftarları arasında herhangi bir kötü tezahürat olmadığı gibi en ufak gerginlik yaşanmamıştır. Maç bitiminde sporcularımız Tire 1922 futbolcularını centilmence tebrik etmiş kol kola sahayı terk etmiştir. Aynı şekilde müsabakanın hakemleri karşılaşmayı yönetmiş, en ufak bir tepkiye maruz kalmadan sağlıklı bir şekilde stadyumdan ayrılmıştır.""Tire 1922 Kulübü'nü en iyi şekilde ağırlayacağız""Bizler H. Trabzon FK kulübü olarak Tire 1922 Spor Kulübü'nün ne taraftarları ne de yönetimiyle herhangi bir sorun yaşamadığımız gibi, kendilerini Trabzon'a gelince en iyi şekilde ağırlayacağımızdan kimsenin en ufak kuşkusu olmasın. Yola çıktığımız ilk günden bu yana sporun dostluk, kardeşlik ve kaynaşma olduğunu belirtmiş bir yönetim kurulu olarak Trabzon'a gelen misafirlerimizi nasıl ağırladığımız yaşanmışlığıyla sabittir.""Ayak oyunları başladı""H. Trabzon FK olarak bazı art niyetli çevrelerin bilerek ve kasıtlı olarak camiamızı yıpratma girişimlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Yaşanan bütün bu gelişmeler, bizleri sahada yenemeyenlerin masa başında mağlup etme girişimi olduğunun açık bir göstergesidir. Yalnız, bu beyhude ve aciz içindeki çabaların bir hayal ürünü olmaktan öteye geçemeyeceğini kamuoyunca bilinmesini ister, bizleri gönülden destekleyen bütün spor kamuoyuna şükranlarımızı sunarız." - TRABZON