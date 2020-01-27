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Hekimoğlu yine çok konuşulacak...

Bu bölümün konuk oyuncusu Buket Dereoğlu...

27.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:57Hekimoğlu yine çok konuşulacak...

Kanal D'nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı, House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, 28 Ocak Salı akşamı 5'inci bölümü ile ekrana geliyor.

Dizinin beşinci bölümüne ünlü oyuncu Buket Dereoğlu konuk oluyor. ALS hastalığının işlendiği bu bölümde Dereoğlu, ALS hastası olarak hastaneye gelen müzisyen Cihan Yenerler'in menajerine hayat veriyor.

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Hekimoğlu'nun tanı ekibinde görev yapan Dr. Mehmet Ali'yi bu bölümde zor bir seçim bekliyor. Mehmet Ali, hasta Cihan Yenerler'in asıl doktoru Tanju Bey'in eski asistanıdır ve İpek'te bu vakayı Mehmet Ali'ye verir. Hekimoğlu başlarda bu duruma bozulsa da kendi yöntemleri ile vakayı tedavi etmeye çalışır.


Buket Dereoğlu, Timuçin Esen, Kanal D, Güncel

Kaynak: Bültenler

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