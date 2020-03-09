Helal Akreditasyon Kurumu 15 sürekli işçi alacak
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Ankara'da görev yapmak üzere 15 sürekli işçi alımı yapacak.
09.03.2020 08:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:34
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Ankara 'da görev yapmak üzere 15 sürekli işçi alımı yapacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 8 temizlik ve 5 güvenlik personelinin yanı sıra 1 ısıtma ve sıhhi tesisatçı ile 1 elektrikçi istihdam edilecek.
Temizlik personeli kadrosuna başvuranların en az ilköğretim, diğer kadrolara başvuranların ise en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması gerekiyor.
15 sürekli işçi alımı için başvurular 13 Mart'a kadar Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 8 temizlik ve 5 güvenlik personelinin yanı sıra 1 ısıtma ve sıhhi tesisatçı ile 1 elektrikçi istihdam edilecek.
Temizlik personeli kadrosuna başvuranların en az ilköğretim, diğer kadrolara başvuranların ise en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması gerekiyor.
15 sürekli işçi alımı için başvurular 13 Mart'a kadar Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: AA
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