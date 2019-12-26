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Helal Akreditasyon Kurumu, ilk danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) birinci Danışma Kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu başkanlığında yapıldı.

26.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:04 Helal Akreditasyon Kurumu, ilk danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi
Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) birinci Danışma Kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu başkanlığında yapıldı.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımlarıyla düzenlenen toplantıda Soylu tarafından hem HAK'nin görev ve faaliyetleri hem de helal ürün ve hizmet ticaretinin 'deki ve dünyadaki görünümü hakkında bilgi verildi.
Toplantıda, kurumun gelecek dönem faaliyetlerine ve sektörün yönelimlerine ilişkin kurul üyeleri ve diğer katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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