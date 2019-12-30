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Helal Akreditasyon Kurumu tarafından TSE'ye Helal Akreditasyon Sertifikası

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından Türk Standartları Enstitüsüne "Helal Akreditasyon Sertifikası" verilecek.

30.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:05 Helal Akreditasyon Kurumu tarafından TSE'ye Helal Akreditasyon Sertifikası
Helal Akreditasyon Kurumu tarafından Türk Standartları Enstitüsüne "Helal Akreditasyon Sertifikası" verilecek.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), "Helal Akreditasyon Sertifikası" almaya hak kazanan ilk Türk helal uygunluk değerlendirme kuruluşu oldu. Helal Akreditasyon Kurumunca TSE'ye 31 Aralık Salı günü saat 10.30'da Ticaret Bakanlığında düzenlenecek programla "Helal Akreditasyon Sertifikası" verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşecek belge takdim törenine TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt katılacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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