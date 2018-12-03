Helal Expo Fuarı'nda Hijab İn Style Dergisi'ne Büyük İlgi

"Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı", yerli ve yabancı paydaşlar ve ziyaretçilerin katılımıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bugün sona erecek olan etkinlikte Türkiye, Ortadoğu, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyadaki hedef pazardan yüzlerce firma yer aldı.

Fuarın en dikkat çeken standlarından birisi ise Amerika'dan yayın yapan Hijab in Style dergisi oldu.

Hijab in Style için yazan Fas'ın ünlü moda editörlerinden Nahla Naciri'nin de katıldığı fuarda ziyaretçiler muhafazakar moda ve dergi ile ilgili merak ettiklerini sordu. Standın ünlü konuklarından birisi de TRT'de "Misafirim Var" programını yapan Nermin Gül oldu. Instagram'da Nermin'in Mutfağı adıyla ünlenen ve 2 milyona yakın takipçisi olan ünlü fenomen Hijab in Style'ı yakından takip ettiğini belirtti.

DÜNYACA ÜNLÜ BLOGGER'LAR KADRODA

Dünyaca ünlü markaların merceğine girerek daha da büyüyen muhafazakar moda sektöründeki trendleri okurla buluşturan Hijab in Style, özellikle yazar kadrosuyla ilgi çekti. Amerika'dan Elif Kavakçı, Mısır'dan Sahar Foad, Kanada'dan Zehra Allibhai, İspanya'dan Nahla Naciri, Amerika'dan Aicha Balde, Bayreyn'den Mara F. Mostafa ve Türkiye'den Hülya Aslan gibi dünyanın dört bir yanından ünlü bloggerların yer aldığı dergi İngilizce yayınıyla global bir yayıncılık hedefliyor.

Muhafazakar kadının yaşam dergisi Hijab in Style'ın, modadan güzelliğe, sağlıktan dekorasyona ve geziden kültüre birçok alanda göz dolduran ilk sayısının konuğu Mısır'lı blogger ve Instagram fenomeni Sahar Foad oldu.