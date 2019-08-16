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Helezon makinesine elini kaptıran talihsiz kadını itfaiye kurtardı

Çorum'da nohut yüklemesi yaptığı esnada elini helezon makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı.

16.08.2019 14:27 Helezon makinesine elini kaptıran talihsiz kadını itfaiye kurtardı
Çorum'da nohut yüklemesi yaptığı esnada elini helezon makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Tarhan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Öznur G.(38), helezonla nohut yüklemesi yaptığı esnada bir anlık dalgınlık sonucu elini makineye kaptırdı. Kazayı fark eden yakınlarının ihbarıyla olay yerine Çorum Belediyesi Kaza Kırım Ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı titiz çalışmayla parçalanan eli makineden kurtarılan Öznur G., 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

İtfaiye, Sabah, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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