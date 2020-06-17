Helikopter destekli torbacı operasyonu: 30 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

17.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:58
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelileri teknik takibe aldı.
Yaklaşık 2 aylık teknik takibin ardından belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis helikopterinin kullanıldığı, özel harekat ve narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerle, 45,16 gram eroin, 12,79 gram metamfetamin, 7,15 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, 25'inin sorgusu sürüyor. Helikopter destekli torbacı operasyonu: 30 gözaltı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Osmaniye, Güncel, Haber

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