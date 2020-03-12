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Helikopter destekli trafik denetimi

Helikopter destekli trafik denetimi Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

12.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:23
Helikopter destekli trafik denetimi
GAZİANTEP - Gaziantep 'te helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. 13 ekip, 25 personelin katılımıyla yapılan helikopter destekli uygulamalarda emniyet kemeri kullanmayan, sol şerit ihlali yapan ve cep telefonu ile konuşan 10 sürücü ve araç plakasına işlem yapıldı. Helikopter destekli trafik denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler : Helikopter, Gaziantep, Yerel

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