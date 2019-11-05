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Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te, helikopter destekli 25 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

05.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:16
Gaziantep'te, helikopter destekli 25 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 25 adres belirledi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de desteğiyle söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Helikopterle havadan tarama faaliyetlerinin de yapıldığı operasyon kapsamındaki ev ve işyerlerinde güvenlik güçleri arama yaptı.
Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı kişilerin gözaltına alındığı operasyonla ilgili ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Helikopter, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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