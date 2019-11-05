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Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Mahalle abluka altına alındı, 850 polisle evlerde eş...

Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Mahalle abluka altına alındı, 850 polisle evlerde eş zamanlı aramalar yapıldıGAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi.

05.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:03
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Mahalle abluka altına alındı, 850 polisle evlerde eş zamanlı aramalar yapıldı
GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi. Polis helikopteri, drone ve özel harekat polislerinin de desteğiyle 25 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Şehitkamil ilçesinde belirlenen Hacıbaba Mahallesi ve çevresinde 25 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis helikopteri ve özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda evlerde eş zamanlı aramalar yapıldı.
Mahalle abluka altına alındı
Yaklaşık 850 polisin katıldığı operasyonlarda adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adresleri ise didik didik aradı.
Helikopter havadan gözledi
Belirlenen adreslerin bulunduğu bölgelerde polis helikopterleri ise havada tur atarak yerdeki hareketliliği gözledi. Drone ile operasyon esnasında baskın yapılan evler de sürekli gözetlenerek görüntü kaydı alındı.
Bölgedeki operasyon ve denetlemelerin 24 saat sürmesi bekleniyor.
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Mahalle abluka altına alındı, 850 polisle evlerde eş...

Helikopter, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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