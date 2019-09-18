(helikopter kamerası görüntüleriyle ) - 3 ilde "yasa dışı bahis" şebekesine büyük operasyon (2)

Ali AKSOYER -Güven USTA - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Hakan KAYA- İdris TİFTİKCİ -Harun UYANIK - Soner HASIRCIOĞLU- Şahin BOZKURT- İSTANBUL DHA İstanbul merkezli yaşa dışı bahis şebekesine 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

BERBER, ÇAY OCAĞI, KIRTASİYE VE AYAKKABICI….

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı sanal bahis oynatan şüphelileri 6 ay boyunca fiziki ve teknik takiple izledi. Polis ekipleri şüphelilerin berber, kıraathane, market, kırtasiye, büfe ve ayakkabıcı dükkanlara yapılan bölümlerdeki bilgisayarlar üzerinden yasadışı sanal bahis oynatıldığını tespit etti. Polis, şüphelilerin yurtdışı sanal bahis sitelerinden kullanıcı paneli satın alarak bu siteler üzerinden kendileriyle irtibatlı şebeke üyeleri vasıtasıyla oyun oynattıklarını tespit etti.

3 İLDE, 300 POLİSLE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamlaması üzerine bu sabah İstanbul merkezli, Antalya ve Tekirdağ'da bulunan adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. İstanbul'da 7 ilçede 42 adrese yapılan operasyonda Demirören Haber Ajansı ekipleri çeşitli noktalarda da takip etti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinden de ekipler katılırken polis helikopteri de destek verdi. Operasyona toplam 300 polis katıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kurulan operasyon masasında tüm ekiplerin tek tek konumları uydu takip sistemi üzerinden anlık olarak takip edildi.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin ev ve işyeri adreslerinde bulunan dijital verilere incelemek üzere el konuldu. Polis ekipleri şüphelilerin banka hesaplarına da savcılık kararıyla bloke koydurarak para trafiğini durdurdu. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OYNAYAN VE OYNAYANLARI TESPİT İÇİN ÇALIŞMA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, yasadışı bahis sitelerin kapatılması, bu sitelerde açılan hesapların tek tek belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, yasadışı bahis oynayan kişilerin ve internet sitelerinin tespit edilerek gerekli cezaların verilmesi için tespitler yapmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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(POLİS HELİKOPTERİNİN GÖRÜNTÜSÜ) (EK OLARAK GEÇİLECEK)

-Sahada bulunan ekiplerinin helikopterden çekilen görüntüleri

-Ekiplerin bir adrese girmesi

-Havadan genel görüntüler

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar