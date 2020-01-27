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Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna dışında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Basketbol tarihinin en kariyerli isimlerinden olan Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın acı ölümünün ardından, helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer kişilerin kimlikleri de ortaya çıkmaya başladı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada Kobe ve Gianna dışında, Gianna'nın takım arkadaşı ve aile bireylerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

27.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:55

ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının 9 olduğu açıklanmıştı.

California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurmasının ardından, Kobe ve kızı Gianna dışında hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

ÖLENLERİN, GIANNA'NIN ARKADAŞI VE AİLESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kobe'nin kızı Gianna Bryant'ın arkadaşı olan Alyssa Altobelli ve Alyssa'nın babası Orange Coast College beyzbol takımı koçu John Altobelli (56), annesi Keri Altobelli ve Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de kazada hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

"TÜM TAKIMLAR, 24 NUMARAYI EMEKLİ ETSİN" KAMPANYASI

Öte yandan NBA oyuncuları ve takımları, Kobe'yi ölümsüzleştirmek için harekete geçti. Utah Jazz'in yıldız oyuncusu Donavan Mitchell, attığı tweetle Kobe Bryant'ın 24 numaralı formasının NBA tarafından emekli edilmesini önerdi.

Dallas Mavericks Başkanı Mark Cuban ise kulüp olarak 24 numaralı formayı emekli edeceklerini açıkladı. Diğer takımlardan da benzer hareketlerin gelmesi bekleniyor.

SES KAYITLARI KAN DONDURDU

Kobe Bryant'ın helikopter kazası geçirip hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğdu. Şok eden ölümle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

İngiliz The Sun gazetesi ise özel olarak verdiği haberde helikopterdeki ses kayıtlarını paylaştı.

Kayıtlara göre pilot Ara Zobayan'a "Çok alçaktan uçuyorsun" uyarısı yapıldı. Zobayan'ın alçaktan uçması nedeniyle de radardan helikopterin yeri tam olarak görülemedi. Zobayan'ın uyarıları dinlememesinin faturaları çok ağır oldu.

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Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna dışında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Kobe Bryant, basketbol, Spor


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