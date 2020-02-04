Haberler » Spor » Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölüm nedeni belli oldu - Spor

Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölüm nedeni belli oldu

Kobe Bryant'ı 41 yaşında aramızdan alıp götüren helikopter kazasına ait ses kayıtları ortaya çıktı. Kazayı gören insanların Los Angeles İtfaiye Merkezi'ni arayarak yaptığı ihbarlar, merkez tarafından yayınlandı. Ayrıca kurbanların resmi ölüm nedenleri de açıklandı.

04.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:17

Los Angeles İtfaiye Merkezi, Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası sırasında 911 acil servisine gelen ses kayıtlarını paylaştı.

Ses kayıtlarında kullanılan ifadelerden bazıları şöyle;

"Uçak sesi duyduk ancak kendisini göremedik. Sanırım bulutların içindeydi. Ardından büyük bir patlama sesi duyduk, sonrası sessizlik. Görebildiğimiz tek şey dumanlar"

"Kazanın sesini duyduk ama şimdi sadece alev ve dumanları görebiliyoruz"

"Yürüyüşe çıkmıştım, bir anda helikopter seslerini duydum. Sis içinde olduğu için helikopteri göremedim. Sonra 'Boom' diye bir ses çıktı"

"Helikopterin üzerimden geçtiğini duydum. Tam kafamın üzerindeydi. Yukarı baktım ama göremedim çünkü çok sis vardı. Sonra büyük bir ses çıktı ve artık helikopterin sesi gelmiyordu"

"Helikopter bir dağa çarptı. Tam gözümün önünde. Şu an oraya bakıyorum ve sadece yangın görüyorum"

CESETLERİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kobe ve kızının cesetleri, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından Bryant ailesine teslim edildi. Kimliklerin ve ölüm sebeplerinin tespit edilmesinin ardından cenazelerin teslim edilmesiyle, defin töreni için başka bir engelin kalmadığı belirtildi.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa ve hayatta kalan üç kızının cenaze töreni için hazırlıklara başladıkları aktarıldı. Yıldız basketbolcunun cenazesinin Los Angeles'ta kamuya açık bir şekilde büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleştirilmesine kesin gözüyle bakılırken, kesin yeri ve tarihine de kısa bir süre içinde karar verilmesi bekleniyor.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Ayrıca 9 kurbanın da kimliklerinin DNA ve parmak izleri araştırması sayesidne tespit edildiği belirtilirken ve hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin de kazaya bağlı 'künt travma' olduğu açıklandı.

Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?

Kobe BryantKobe Bryant'ın kızı Gianna kimdir ve kaç yaşındaydı? Kobe Bryant'ın kaç çocuğu var? Kobe Bryant'ın eşi kimdir?

RIP nedir, RIPRIP nedir, RIP'ın açılımı nedir? RIP ne anlama gelir?

Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölüm nedeni belli oldu

Kobe Bryant, Los Angeles, Helikopter, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:16:00