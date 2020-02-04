Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölüm nedeni belli oldu

Los Angeles İtfaiye Merkezi, Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası sırasında 911 acil servisine gelen ses kayıtlarını paylaştı.

Ses kayıtlarında kullanılan ifadelerden bazıları şöyle;

"Uçak sesi duyduk ancak kendisini göremedik. Sanırım bulutların içindeydi. Ardından büyük bir patlama sesi duyduk, sonrası sessizlik. Görebildiğimiz tek şey dumanlar"

"Kazanın sesini duyduk ama şimdi sadece alev ve dumanları görebiliyoruz"

"Yürüyüşe çıkmıştım, bir anda helikopter seslerini duydum. Sis içinde olduğu için helikopteri göremedim. Sonra 'Boom' diye bir ses çıktı"

"Helikopterin üzerimden geçtiğini duydum. Tam kafamın üzerindeydi. Yukarı baktım ama göremedim çünkü çok sis vardı. Sonra büyük bir ses çıktı ve artık helikopterin sesi gelmiyordu"

"Helikopter bir dağa çarptı. Tam gözümün önünde. Şu an oraya bakıyorum ve sadece yangın görüyorum"

CESETLERİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kobe ve kızının cesetleri, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından Bryant ailesine teslim edildi. Kimliklerin ve ölüm sebeplerinin tespit edilmesinin ardından cenazelerin teslim edilmesiyle, defin töreni için başka bir engelin kalmadığı belirtildi.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa ve hayatta kalan üç kızının cenaze töreni için hazırlıklara başladıkları aktarıldı. Yıldız basketbolcunun cenazesinin Los Angeles'ta kamuya açık bir şekilde büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleştirilmesine kesin gözüyle bakılırken, kesin yeri ve tarihine de kısa bir süre içinde karar verilmesi bekleniyor.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Ayrıca 9 kurbanın da kimliklerinin DNA ve parmak izleri araştırması sayesidne tespit edildiği belirtilirken ve hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin de kazaya bağlı 'künt travma' olduğu açıklandı.