Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Sancaktepe
'de düşen helikopterde şehit olan askerler için Abdülhamid Han
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.
Sancaktepe'de helikopter kazasında şehit olan Kara pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kara Pilot
Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekli ve Uzman Çavuş Şahin Aslan
için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
, 1. Ordu
Komutanı Orgeneral Musa Avsever, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan katıldı.
Törenin ardından Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin cenazeleri Ankara
'ya, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi Bursa
'ya, Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın cenazesi ise Bitlis
'e gönderildi.
Görüntü dökümü:
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-Cenaze araçlarının çıkışı
-Diğer araçların çıkışı - İstanbul
Han,Sancaktepe