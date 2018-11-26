26 Kasım 2018, 16:05
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Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerlerin Cenazesi,adli Tıp Kurumu'na Getirildi

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazesi,Adli Tıp Kurumu'na getirildiİSTANBUL - Sancaktepe'de helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazesi konvoyla Yenibosna'da bulunan adli tıp kurumuna getirildi.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi

İSTANBUL - Sancaktepe'de helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazesi konvoyla Yenibosna'da bulunan adli tıp kurumuna getirildi.
Sancaktepe Sarıgazi'de sabah saatlerinde helikopter düşmüştü. Kazada 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı. .Yaralı askerin tedavisi hastanede devam ederken, şehit olan 4 askerin cenazesi konvoyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:05



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