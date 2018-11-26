Helikopter
kazasında şehit olan askerlerin cenazesi, Adli Tıp Kurumu
'na getirildi
İSTANBUL - Sancaktepe
'de helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazesi konvoyla Yenibosna
'da bulunan adli tıp kurumuna getirildi. Sancaktepe Sarıgazi
'de sabah saatlerinde helikopter düşmüştü. Kazada 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı. .Yaralı askerin tedavisi hastanede devam ederken, şehit olan 4 askerin cenazesi konvoyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:05