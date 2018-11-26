Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerlerin Cenazeleri Adli Tıp Kurumundan Alındı

Sancaktepe
'de eğitim uçuşu yaptığı sırada düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.
Sancaktepe'de eğitim uçuşu yaptığı sırada bir apartmanın bahçesine düşen helikopterde şehit olan askerlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Yenibosna
'da bulunan Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından askeri yetkililer tarafından teslim alınan cenazeler polis eskortu eşliğinde GATA'ya götürüldü. Yapılacak törenin ardından şehit olan askerler memleketlerine gönderilecek. - İSTANBUL
Yenibosna,Sancaktepe,Adli Tıp
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:09