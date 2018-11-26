Helikopter Mahalleye Düştü: 3 Şehit, 1 Yaralı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:46



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:46

İstanbul Sancaktepe'de bir mahalleye askeri helikopter düştü. Olayda 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. İstanbul Sancaktepe'de bir mahalleye askeri helikopter düştü. Yerleşim yerine düşen helikopterdeki 4 askerden 3'ü şehit oldu, biri de yaralandı. Olay sırasında çevrede büyük korku yaşanırken, helikopter düştüğü alandaki ev ve araçlara da zarar verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Helikopterin düşüş sebebiyle ilgiliyse soruşturma başlatıldı.(İHA)