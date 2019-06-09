Helikopterden düşen şehit askerin cenazesi memleketi İzmir'e uğurlandı

Niğde
Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarmak amacıyla bölgeye sevk edilen helikopterden düşerek şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya
için Konya
'da tören düzenlendi.
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törende, Harmankaya
'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulması, şehidin öz geçmişi ve dua okunmasının ardından Harmankaya
'nın tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak uçağa konuldu.
Şehidin cenazesi, memleketi İzmir
'e uğurlandı.
Törene, şehit Harmankaya'nın yakınlarının yanı sıra Konya
Valisi Cüneyit Orhan Toprak
, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda kişi katıldı.
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görevli, evli ve bir çocuk babası Harmankaya'nın naaşı, İzmir
'in Karşıyaka
ilçesi Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadife Kale
Şehitliği'nde defnedilecek.
Kaynak: AA
Konya
, İzmir
, Harmankaya
, Güncel