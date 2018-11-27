27 Kasım 2018, 13:31
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Helikopterin Düşme Anı Kamerada

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün Sancaktepe'de yaşanan elim olayda, askeri helikopter acil iniş yapmak istediği sırada bilinmeyen bir sebeple düşmüş; helikopterdeki 4 asker hayatını kaybetmiş, 1 asker de yaralanmıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde helikopterin sert biçimde zemine çarpması, kopan bir parçanın da yola sürüklendiği görülüyor. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor.

(İHA) Sancaktepe,İstanbul
27 Kasım 2018 Salı 13:31