Helikopterin Düşme Anı Kamerada

İstanbul
'da 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün Sancaktepe
'de yaşanan elim olayda, askeri helikopter acil iniş yapmak istediği sırada bilinmeyen bir sebeple düşmüş; helikopterdeki 4 asker hayatını kaybetmiş, 1 asker de yaralanmıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde helikopterin sert biçimde zemine çarpması, kopan bir parçanın da yola sürüklendiği görülüyor. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor.
(İHA)
Sancaktepe,İstanbul