Helikopterin Düştüğü Sokak İtfaiye Ekiplerince Temizlendi

Sancaktepe
'de dün helikopterin düştüğü sokak enkazın kaldırılmasının ardından itfaiye ekibi tarafından köpükle yıkandı. Sokak yaya ve araç trafiğine açılırken, helikopterin düşerken çarptığı binalardaki hasar da dikkat çekti.
Sancaktepe'de dün mahalle arasına düşen helikopterin enkazı uzun süren incelemelerin ardından öğle saatlerinde kaldırıldı. Enkazın kaldırılmasının ardından itfaiye ekipleri, olası bir yakıt sızıntısı ihtimaline karşı sokağı köpükle yıkandı. Yapılan yıkama işleminin ardından sokak tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. Helikopterin düşerken çarptığı binalardaki hasar da dikkat çekti - İSTANBUL