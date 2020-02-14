Haberler » 3. Sayfa » Helikopterle tespit edilen 23 araca 12 bin TL ceza - Haberler

Helikopterle tespit edilen 23 araca 12 bin TL ceza

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopterle trafik denetimi yapıldı.

14.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:20Helikopterle tespit edilen 23 araca 12 bin TL ceza
'de, İl Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki Eskişehir-Ankara, Eskişehir- ve Eskişehir-Afyonkarahisar kara yollarında Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde helikopterle trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada, kural ihlali yapan sürücülerin araçlarını havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi. Havadan tespit edilerek kontrol noktasında durdurulan 23 sürücüye toplam 12 bin 98 lira para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Öte yandan helikopterli trafik denetimine; Eskişehir vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve Alper Balcı ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kadir Çimen katıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 19:01:01