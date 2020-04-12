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Helikopterli, droneli sokağa çıkma yasağı denetimi

Adana polisi sokağa çıkma yasağını delmek isteyen vatandaşları bulvarlarda helikopter ile ara sokaklarda ise drone ile kontrol etti.

12.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:57
Helikopterli, droneli sokağa çıkma yasağı denetimi
Adana polisi sokağa çıkma yasağını delmek isteyen vatandaşları bulvarlarda helikopter ile ara sokaklarda ise drone ile kontrol etti.

Yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde Adana polisi vatandaşların sokağa çıkmasını önlemek için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis ana cadde ve bulvarlarda sokağa çıkanları kontrol ettiği gibi havadan da helikopterlerle takip etti. Helikopterden vatandaşların yasağı ihlal ettiği görülünce telsizle yerdeki polislere bildirildi. Bunun yanı sıra ara sokaklarda yasağı ihlal eden ya da etmeye çalışan vatandaşlar da drone ile tespit edildi.

Ekipler ise anında müdahale ederek Adana'da kimsenin sokağa çıkmasına izin vermedi. Ekipler sık sık megafonlarla da sokağa çıkma yasağının bugün gece biteceği anonsunu yaptı. Sokağa çıkan bazı vatandalar da durdurulup neden çıktığı soruldu. Yapılan incelemenin ardından kapsam dışı olan vatandaşlar evine gönderilirken, yasağı delen vatandaşlara da ya ceza yazıldı ya da uyarılarak evine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Helikopter, Adana, Güncel
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