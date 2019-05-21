21.05.2019 19:27
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Helin Avşar, Geçirdiği Estetik Operasyonlar Sonucu Tanınmaz Hale Geldi!

Oyuncu Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu tanınmaz hale geldi. Avşar'ın birçok takipçisi Helin Avşar'ın son halini beğenmedi.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Avşar'ın birçok takipçisi sosyetik güzeli tanımakta güçlük çekti.

"ESTETİK OPERASYONLARI YARAMAMIŞ"

Helin Avşar Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile çok konuşuldu. Helin Avşar'ın fotoğrafı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu söyleyen bir takipçisi, "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunu yaptı.

Helin Avşar, Geçirdiği Estetik Operasyonlar Sonucu Tanınmaz Hale Geldi! Hülya Avşar, Helin Avşar, Magazin


YORUMLAR (39)
AYSE ESMELİ: Guzelim kizdi kendine ne yapmis
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FANİ: Şahtı şahbaz olmuş..
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ÇAKIL: Allah kimseyi şaşırtmasın...Bunlar yoldan çıkmış kendini kaybetmiş insanlar.Rabbim ıslah etsin.Yaratığa benzemek için birde para harcıyorlar ne garip...
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BİRİ: ALLAH a bunun hesabını nasıl verecen
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GÜZİ: Hastalıklı görünüyor.
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