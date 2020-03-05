Hello Kitty Filmi

1975 yılında Sanrio tarafından yaratılan çizgi karakter Hello Kitty, ekranların ardından şimdi de beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmde, Hello Kitty ve arkadaşlarının yaşadıkları maceralar konu ediliyor.Yönetmen:
Tony OliverSenaryo:
Yuko ShimizuFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Hello KittyYapımcı Firma:
Vişne ProductionYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABD, JaponyaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
72 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
19.04.2019 Hello Kitty Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.