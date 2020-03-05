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Hello Kitty Filmi

Hello Kitty filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hello Kitty filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49Hello Kitty Filmi
1975 yılında Sanrio tarafından yaratılan çizgi karakter Hello Kitty, ekranların ardından şimdi de beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmde, Hello Kitty ve arkadaşlarının yaşadıkları maceralar konu ediliyor.


Yönetmen: Tony Oliver
Senaryo: Yuko Shimizu
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Hello Kitty
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, Japonya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 72 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 19.04.2019

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 15:19:16