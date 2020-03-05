Hello Kitty Filmi

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1975 yılında Sanrio tarafından yaratılan çizgi karakter Hello Kitty, ekranların ardından şimdi de beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmde, Hello Kitty ve arkadaşlarının yaşadıkları maceralar konu ediliyor.Tony OliverYuko ShimizuAnimasyonHello KittyVişne Production2019ABD, Japonyaİngilizce72 dk.CJ Entertainment Turkey19.04.2019